Петрашко подчеркнул, что правительство сохраняет прогноз роста экономики на 4,6% ВВП в 2021 году.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в 4 квартале 2020 года оценивает сокращение валового внутреннего продукта Украины на уровне 1%.

Об этом сообщил во время выступления на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" министр Игорь Петрашко.

Читайте такжеШмыгаль рассказал, на какой рост ВВП можно рассчитывать до конца годаПетрашко подчеркнул, что правительство сохраняет прогноз роста экономики на 4,6% ВВП в 2021 году.

"Падение ВВП в третьем квартале сократилось до 3,5% ВВП, а в четвертом квартале - до 1%", - сказал министр.

"В настоящее время условия для экономического восстановления в принципе довольно благоприятные. Понятно, что в один момент все не изменится к лучшему. Но наш прогноз на 2021 год - рост на 4,6% - мы оставляем неизменным и вполне вероятным", - отметил Петрашко.

По словам министра, действия правительства и НБУ способствовали формированию определенных положительных тенденций в экономике.

«Так, в прошлом году правительство ввело ряд стимулирующих мер, в том числе расширило программу «Доступные кредиты 5-7-9». Сейчас по программе бизнеса выдано кредитов более чем на 20 млрд грн. Также был введен новый инструмент - портфельные кредитные гарантии, что упростит доступ к финансам для малого и среднего бизнеса», - отметил Петрашко.

Министр напомнил, что во время усиления карантина были реализованы 3 новые программы поддержки бизнеса (помощь ФОПам и работникам по 8 тыс., помощь работодателям, компенсация ЕСВ), общая сумма компенсаций по которым составила 4,7 млрд грн.

«Для сохранения рабочих мест было введено пособие по частичной безработице. Эта программа позволила сохранить рабочие места для около 400 тыс. человек, а сумма компенсации составила 2,8 млрд грн. Вместе с тем, за год центры занятости трудоустроили более 600 тыс. человек, а сумма выплат по безработице составила – 15,8 млрд грн", - добавил Петрашко.

Что этому предшествовало

По данным Госстата, падение валового внутреннего продукта Украины в третьем квартале 2020 года составило 3,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года. По словам Петрашко, падение ВВП в 2020 году составило около 4,2%.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что в 2021 году внутренний валовой продукт Украины вырастет на 4,8%.

4 февраля 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, на какой рост ВВП можно рассчитывать до конца 2021 года.

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Автор: Богдан Слуцкий