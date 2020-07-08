В Украине сократят количество госреестров

Многие реестры дублируют друг друга.

Министерство цифровой трансформации планирует сократить количество государственных реестров, чтобы решить проблему дублирования данных в разных реестрах и улучшить их защиту.

Об этом сообщил директор Директората развития электронного управления Министерства цифровой трансформации Украины Мстислав Баник во время онлайн-конференции, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией.

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«В Украине есть 341 государственный реестр, и сказать, что все они супернадежно защищены, будет сложно. Поэтому одной из задач нашего министерства является сокращение количества реестров, потому что, во-первых, многие из них дублируют данные, а, во-вторых, лучше сохранять данные в меньшем количестве реестров», - сказал он.

Также Баник сообщил, что Минцифры планирует создать систему, при которой гражданин будет получать сообщение о том, что определенная уполномоченная особа просматривала его персональные данные.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2019 года Кабинет министров Украины утвердил постановление о деятельности Министерства цифровой трансформации, которое также регламентирует его полномочия и сферы компетенции.

1 июня 2020 года Кабинет министров поддержал постановление, которое наделяет Министерство цифровой трансформации правом формировать государственную политику в сферах цифровых инноваций и электронного документооборота.

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