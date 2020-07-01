Кабмин решил расширить полномочия Минцифры
Кабинет министров на сегодняшнем заседании поддержал постановление, которое наделяет Министерство цифровой трансформации правом формировать государственную политику в сферах цифровых инноваций и электронного документооборота.
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Об этом сообщила пресс-служба министерства в своем официальном Telegram-канале.
Кроме этого, Минцифры сможет формировать единые стандарты относительно внедрения е-услуг, а также стимулировать использование IT-технологий в разных сферах.
Также полномочия ведомства включают цифровизацию образования, формирование стандартов цифровой грамотности, поддержку стартапов и содействие развитию цифровой экономики.
В Минцифры подчеркнули, что реализация постановления не требует дополнительного финансирования из государственного бюджета.
Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года Кабинет министров Украины утвердил постановление о деятельности Министерства цифровой трансформации, которое также регламентирует его полномочия и сферы компетенции.
Согласно положению, Министерство цифровой трансформации отвечает за формирование и реализацию государственной политики в сфере цифровизации, открытых данных, национальных электронных информационных ресурсов и интероперабельности, внедрения электронных услуг, электронных доверительных услуг и так далее.
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