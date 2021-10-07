Уменьшение резервов произошло из-за выплат по внешним обязательствам государства.

Международные резервы Украины в сентябре 2021 года уменьшились на 9,2% и по состоянию на 1 октября составили 28,705 млрд долл.

Как сообщила пресс-служба Национального банка, сокращение резервов произошло ввиду прохождения периода пиковых выплат по внешним обязательствам государства.

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В целом динамику резервов в течение сентября определяли, в частности, операции по управлению государственным долгом. Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 2,557 млрд долл.

Также на динамику резервов влияла переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 202 млн долл.

Кроме того, динамику определяли операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. В сентябре предложение валюты на межбанке преимущественно превышало спрос. Это позволило регулятору выкупить в резервы 146,6 млн долл. В то же время, в отдельный день месяца спрос на рынке превышал предложение, поэтому с целью сглаживания девальвационных колебаний центробанк продал 7 млн долл.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - отметили в НБУ.

Международные резервы:

Международные резервы Украины в июле выросли на 2,1% и по состоянию на 1 августа 2021 года составили 28,951 млрд долл. в эквиваленте.

Международные резервы Украины в августе выросли на 9,2% и по состоянию на 1 сентября 2021 года составили 31,6 млрд долл. в эквиваленте, что являлось рекордным максимумом за последние 9 лет.

Автор: Екатерина Жирий