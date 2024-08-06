В течение июля 2024 года динамику международных резервов определял ряд факторов.

По состоянию на 1 августа 2024 года международные резервы Украины составляли почти 37,232 млрд долларов США. В июле они снизились на 1,8%, или 662,3 млн долларов. Об этом свидетельствуют предварительные данные Нацбанка.

Отмечается, что такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции были частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа.

В целом в течение июля 2024 года динамику международных резервов определял ряд факторов:

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операции Нацбанка на валютном рынке Украины – регулятор продал на валютном рынке 3,309 млрд долларов и выкупил в резервы 1,8 млн долларов, соответственно, чистая продажа валюты в июне составила 3,305 млрд долларов;

регулятор продал на валютном рынке 3,309 млрд долларов и выкупил в резервы 1,8 млн долларов, соответственно, чистая продажа валюты в июне составила 3,305 млрд долларов; поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга – на валютные счета правительства поступило 2,483 млрд долларов (от МВФ и размещения валютных ОВГЗ), одновременно за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 185 млн долларов;

на валютные счета правительства поступило 2,483 млрд долларов (от МВФ и размещения валютных ОВГЗ), одновременно за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 185 млн долларов; переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют) – стоимость финансовых инструментов увеличилась на 342,9 млн долларов.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,8 месяца будущего импорта

Основные финансовые новости

В конце июля Украина объявила об успешном достижении принципиальных договоренностей с Комитетом держателей еврооблигаций, что является важным этапом процесса реструктуризации долга.

Украина осуществила выплату около 200 миллионов долларов владельцам своих варрантов ВВП, ценных бумаг, которые не были частью недавнего соглашения о реструктуризации еврооблигаций на 20 миллиардов долларов с частными кредиторами.

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