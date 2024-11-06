Международные резервы Украины сокращаются второй месяц подряд.

По состоянию на 1 ноября международные резервы нашего государства составляли 36,578 млрд долларов. Таким образом, в октябре они уменьшились на 6%. Сокращение золотовалютных запасов государства наблюдается уже второй месяц подряд. Соответствующие данные приводит НБУ.

"Несмотря на уменьшение, объем международных резервов является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка", - сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Резервы сократились из-за нескольких факторов. Во-первых, из-за валютных интервенций НБУ, которые проводили для того, чтобы удержать курс и покрыть структурный дефицит валюты на рынке. Во-вторых, из-за долговых выплат Украины в иностранной валюте.

Видео дня

Частично эти меры компенсировали поступление международной финансовой помощи от наших партнеров.

Чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце составила 3,430 млрд долларов. Тогда как на валютные счета правительства в Нацбанке поступило 1,991 млрд долларов. В частности, 1,111 млрд долларов - от МВФ.

Эксперты Национального банка прогнозируют, что по итогам декабря уровень международных резервов составит 43,6 млрд долларов. Эта сумма учитывает заверения относительно дальнейшего финансирования, которые ранее предоставили партнеры Украины.

Международные резервы - динамика

По состоянию на 1 октября 2024 года золотовалютные резервы Украины составляли $38,9 млрд. Таким образом, в сентябре они сократились на 8,1%.

В сентябре международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг дефолта эмитента Украины в национальной валюте с "ССС-" до "ССС+". Также был подтвержден рейтинг нашего государства на уровне "ограниченный дефолт" в иностранной валюте.

По оценкам Fitch, общий государственный долг Украины составит в 2024 году 89,6% ВВП.

Что такое международные резервы

Золотовалютные резервы - это высоколиквидные активы НБУ в иностранной валюте и золоте, которые используются для обеспечения расчетов по международным обязательствам и корректировки курса валюты. Они хранятся в ведущих иностранных банках и надежных финансовых инструментах.

Золотовалютные резервы являются важным показателем устойчивости экономики государства.

Вас также могут заинтересовать новости: