Метинвест Ахметова вошел в рейтинг лучших работодателей-2024

Для рейтинга были отобраны 82 компании из 13 отраслей, составляющих основу экономики Украины. Это крупные игроки рынка, которые имеют всеукраинский охват и штат от 400 и более человек. Список компаний по 10-балльной шкале оценивали ведущие эксперты в сфере трудоустройства, бизнеса и подбора персонала. Создал рейтинг журнал "Фокус": компания Метинвест вошла в тройку лидеров в промышленности, вместе с компаниями "Интерпайп" и CEMARK.

На итоговую оценку экспертов влияли следующие показатели: официальное трудоустройство, средний уровень заработной платы, возможности для карьерного роста, наличие тренингов и обучения, программ стажировок для студентов, программы для ветеранов, сотрудничество с вузами, отзывы работников об удовлетворенности работой в конкретной компании. Еще один важный параметр - поддержка сотрудников во время войны, а также предоставление работникам возможности дистанционной работы. Таким образом эксперты определили 39 работодателей - лидеров в каждой отрасли.

Как отмечает "Фокус", несмотря на большие потери из-за агрессии РФ, Метинвест продолжает работать, обеспечивать рабочие места и выполнять обязательства перед работниками. В частности, компания предоставляет возможности для трудоустройства ветеранов по большому спектру инженерно-технических специальностей и работает над созданием экосистемы, которая позволяет ветеранам комфортно вернуться на рабочие места.

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"Мы ценим работу каждого сотрудника. И тех, кто ежедневно поддерживает производство, несмотря на опасность вражеских атак, и тех, кто защищает страну в ВСУ, а также тех, кто уже вернулся и еще вернется на предприятия Метинвеста. Люди стали главной опорой для компании, а компания - для людей. Именно это взаимодействие позволяет нам держать строй, помогать армии и способствовать восстановлению экономики страны", - говорит директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

Как известно, компания Метинвест Ахметова была номинирована на престижную международную премию Reuters: Sustainability Awards за проект "Путь героя: экосистема интеграции ветеранов". Также она победила в специальной номинации "Лучшая программа по адаптации ветеранов". Компания делает акцент на двух основных направлениях - социальной адаптации ветеранов, психологической и медицинской помощи, и профессиональной адаптации, в частности обучении и переквалификации.

Напомним, в 2024 году компания Метинвест Рината Ахметова, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, увеличила отчисления налогов на 38% - до 15,2 млрд грн. Также компания заняла первое место в рейтинге крупнейших частных бизнесов Украины, с выручкой 270,5 млрд грн в 2023 году.