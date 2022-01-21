В то же время, Минздрав будет инициировать проведение Госаудитслужбой проверки каждого медицинского учреждения, которое в своих отчетах будет декларировать несостоятельность выплатить новую базовую заработную плату.

Медицинские учреждения, которые будут неспособны начислить заработную плату медикам в 13 500 и 20 000 гривень, получат дофинансирование по отдельному механизму.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил во время селекторного совещания с руководителями региональных департаментов здравоохранения.

По его словам, новая рыночная заработная плата, которую на позапрошлой неделе установило правительство, должна быть начислена в каждом учреждении здравоохранения, без исключения.

Уже на следующей неделе Национальная служба здоровья завершит контрактование медицинских учреждений на 2022 год. Каждое медучреждение получит данные об объемах нынешнего финансирования по программе медицинских гарантий, и, как следствие, будет понимать, какой процент этих средств будет направлен в фонд оплаты труда.

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Ляшко отметил, что те медицинские учреждения, которые будут неспособны начислить заработную плату в 13 500 и 20 000 гривен, получат дофинансирование по отдельному механизму.

Однако, по словам министра здравоохранения, те больницы, которые искусственно будут формировать задолженность, чтобы получить дополнительные средства из бюджета, будут нести ответственность. В частности, Минздрав будет инициировать проведение Госаудитслужбой проверки каждого медицинского учреждения, которое в своих отчетах будет декларировать неспособность выплатить новую базовую заработную плату. Проверки будут касаться и тех больниц, которые имеют значительные остатки средств на своих счетах, но при этом не направляют их на финансовое обеспечение медицинских работников.

"Мы взяли на себя ответственность обеспечить рыночную заработную плату врачам и медсестрам. И это наше общее обязательство: министерства, региональных департаментов здравоохранения и руководителей медицинских учреждений. Со своей стороны, мы будем подробно проверять, сколько то или иное медучреждение получило средств от НСЗУ и какой процент от этой суммы был направлен на заработную плату. Достойное финансовое обеспечение работников должно быть приоритетом №1 для каждого руководителя медучреждения", – отметил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, 12 января правительство приняло постановление относительно некоторых вопросов оплаты труда медицинских работников учреждений здравоохранения. Документ предусматривает повышение базового уровня заработной платы на уровне не менее 20 000 гривень для врачей и не менее 13 500 гривень для медицинских сестер.

Вместе с тем стало известно, что некоторые руководители коммунальных учреждений начали переводить своих работников на полставки, объясняя это якобы отсутствием средств.