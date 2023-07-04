Рост капитала произошел на фоне продолжающейся войны в Украине.

500 богатейших людей мира увеличили свое состояние на 852 миллиарда долларов в первой половине 2023 года.

Согласно данным, собранным Bloomberg, каждый член индекса миллиардеров Bloomberg зарабатывал в среднем 14 миллионов долларов в день за последние шесть месяцев. Это было лучшее полугодие для миллиардеров со второй половины 2020 года, когда экономика восстановилась после спада, вызванного Covid.

Как говорится в материале, рост капитала совпал с широким ралли фондового рынка, поскольку инвесторы отмахнулись от последствий повышения процентных ставок центральным банком, продолжающейся войны в Украине и кризиса в региональных банках. S&P 500 вырос на 16%, а Nasdaq 100 вырос на 39% в своем лучшем первом полугодии, поскольку мания инвесторов по поводу искусственного интеллекта подстегнула акции технологических компаний.

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Главный исполнительный директор Tesla Inc Илон Маск вышел на первое место рейтинге. Маск, самый богатый человек в мире, увеличил свой капитал на 96,6 млрд долларов в этом году до 30 июня, а генеральный директор Meta Platforms Inc. Цукерберг получил 58,9 млрд долларов.

Капитал председателя Adani Group Гаутама Адани упал больше всего за шестимесячный период, потеряв 60,2 миллиарда долларов. Адани также сообщил о самом большом однодневном убытке, потеряв около 20,8 млрд долларов 27 января после того, как Hindenburg Research обвинил его конгломерат в мошенничестве с бухгалтерским учетом и манипуляциях с акциями - утверждение, которое Адани отрицает.

Компания Hindenburg, основанная Нейтом Андерсоном, также уничтожила состояние другого миллиардера: Карла Айкана. Его Icahn Enterprises LP пережила самое резкое однодневное падение после того, как Гинденбург сообщил, что продает акции, заявив, что акции были значительно переоценены по сравнению с его активами. Чистый капитал Айкана упал на 13,4 миллиарда долларов, или на 57%, - самое большое процентное падение среди всех членов индекса миллиардеров Bloomberg за этот период.

Для Маска рост благосостояния перетек в июль, когда акции Tesla выросли на 6,9% в понедельник, 3 июля, в Нью-Йорке, добавив к его состоянию дополнительные 13 миллиардов долларов.

Вторжение в Украну и состояние богатейших людей планеты

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину 500 самых богатых людей мира потеряли в 2022 году 1,4 трлн долларов.

По состоянию на декабрь 2022 года произошло существенное падение для группы миллиардеров, чье состояние выросло до непостижимых высот в эпоху "легких денег" во время пандемии. Так, Илон Маск, Джефф Безос, Чанпенг Чжао и Марк Цукерберг потеряли около 392 млрд долларов из своего совокупного состояния.

В то же время не все миллиардеры чувствовали себя одинаково плохо - индийский магнат Гаутам Адани опередил Билла Гейтса и Уоррена Баффета по индексу богатства, и нарастил свое состояние на 42 млрд долл за год до 119 млрд долл. Так он стал третьим самым богатым человеком в мире в конце августа, а в сентябре ненадолго обошел Безоса и занял второе место в рейтинге. Это самый высокий рейтинг за всю историю для азиатского миллиардера.

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