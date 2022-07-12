В России датский производитель конструкторов LEGO имел 81 магазин.

Датский производитель конструкторов LEGO полностью прекратил работу в России.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"Датский производитель конструкторов LEGO полностью прекратил работу в России", - заявил он.

В России у LEGO был 81 магазин. Компания приостановила поставки в страну 3 марта из-за вооруженного вторжения в Украину.

Напомним, ранее стало известно, что в части сети ресторанов фастфуда "Вкусно и точка", которой заменили Mcdonald's, не будет фри. Причиной стало то, что прошлый год в России оказался неурожайным для сортов картофеля, которые используются для производства этого блюда в предприятиях сети.

Также СМИ показали, как россияне страдают от "импортозамещения".

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