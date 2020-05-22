В Украине дорожает доллар: свежие курсы валют

Официальный курс НБУ на 22 мая: 100 USD – 2676,99 гривни; 100 EUR – 2946,16 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2676,99 (21 мая – 2658,54)

100 EUR – 2946,16 (21 мая – 2914,03)

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,70/26,73 гривни/доллар, к евро – 29,35/29,39 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 21 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,59 гривни/доллар, то есть гривня впервые за неделю просела к доллару - на 7 копеек.