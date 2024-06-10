Средний курс евро в банках составляет 44,44 грн/долл.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 10 июня, вырос на 5 копеек и составляет 40,75 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,20 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 9 копеек – до 44,44 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,60 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 40,80 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,70 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 5 копеек и составляет 44,36 грн/евро (курс продажи – 44,10 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 10 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,25 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 10 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на сегодня установлен на уровне 43,88 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 25 копеек, по сравнению с курсом пятницы.

Член совета НБУ Василий Фурман рассказал, что на курс валюты в Украине влияют ряд факторов, в частности, уменьшилось поступление валюты от экспортеров агрокомплекса на фоне исчерпания урожаев 2023 года. Также среди факторов влияния – либерализация на валютном рынке и сезонность.

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