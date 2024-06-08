Похожая ситуация была в конце декабря, когда курс пересек отметку в 38 гривень.

В течение последнего месяца курс доллара к гривне вырос. Американская валюта может и в дальнейшем дорожать в ближайшее время. Такой прогноз сделал для "24 Канала" эксперт Андрей Шевчишин.

По его словам, похожая ситуация была в конце декабря, когда курс пересек отметку в 38 гривен и приближался к 39 гривен. "Сейчас аналогичным образом мы пересекли отметку 40 гривен и перешли в новый коридор", – подчеркнул эксперт.

Похожий прогноз и у банкира Тараса Лесового. Он считает, что валютные коридоры на межбанке и наличном рынке будут почти тождественными в июне. "На межбанке ожидается курс на уровне 40 – 41 гривня за доллар. Такой же и на наличном рынке – 40 – 41 гривня", – подчеркнул банкир.

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Он добавил, что даже если доллар превзойдет заложенный в бюджет среднегодовой курс в 40,7 гривни, то это не должно вызвать особой паники или ажиотажа.

Курс доллара – последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 10 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,25 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Аналитик Алексей Козырев спрогнозировал, какой курс доллара будет в ближайшее время в Украине. Эксперт допускает возможные небольшие ситуативные отклонениями от коридоров, которых придерживается НБУ, в пределах до 15-20 копеек в ту или иную сторону "из-за меняющегося спроса и предложения на каждом из сегментов валютного рынка".

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