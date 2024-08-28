Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 46,51 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 28 августа, снизился на 5 копеек и составляет 41,50 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 15 копеек и составляет 46,30 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,90 грн, евро - по курсу 45,30 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня снизился на 18 копеек и составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня не изменился и составляет 46,51 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 2 копейки и составляет 41,47 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,40 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня неизменен и составляет 46,20 грн/евро (курс продажи - 46,01 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на среду, 28 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,30 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 46,10 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 8 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине в банках в последние дни августа будет находиться в пределах от 40,80 до 41,85 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,00 до 41,80 грн/долл.

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