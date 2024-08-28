Продать доллар можно в среднем по курсу 41,15 грн, евро - 45,85 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 28 августа, остался на прежнем уровне - 41,60 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,15 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 46,40 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,85 грн за евро.

Какой курс сегодня в обменниках Киева

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 2 копейки и составляет 41,47 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,40 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня неизменен и составляет 46,20 грн/евро (курс продажи - 46,01 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 28 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,30 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 6 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 46,10 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 8 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

Курс доллара в Украине в банках в последние дни августа будет находиться в пределах от 40,80 до 41,85 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,00 до 41,80 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

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