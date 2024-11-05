В 'ПриватБанке' вырос доллар: курс валют на вторник

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,67 грн, евро - 45,45 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 5 ноября, подорожал на 5 копеек и составляет 41,60 грн за доллар.

Курс евро в финансовом учреждении сегодня увеличился на 5 копеек и составляет 45,35 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,00 грн, евро - по курсу 44,35 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня вырос на 18 копеек и составляет 41,67 грн. Курс евро при оплате картой сегодня не изменился и снова составляет 45,45 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

5 ноября наличный курс доллара к гривне в банках Украины подорожал на 10 копеек и составляет 41,70 грн за доллар в среднем. Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, евро - 44,88 грн.

Национальный банк Украины установил на 5 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,40 грн/долл., таким образом, гривна снизилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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