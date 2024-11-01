Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 45,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 1 ноября, снизился на 2 копейки и составляет 41,53 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 45,20 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,93 грн, евро - по курсу 44,20 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и снова составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 20 копеек - до 45,25 грн.

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В валютных обменниках Киева курс доллара сегодня не изменился и составляет 41,50 грн/доллар в среднем, а продать американскую валюту можно за 41,45 грн. Курс наличного евро в обменниках снизился на 1 копейку и составляет 45,19 грн/евро. При этом курс продажи европейской валюты установлен на уровне 45,05 грн/евро.

НБУ установил на 1 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,22 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс Нацбанка относительно евро установлен на уровне 44,85 грн/евро, то есть гривна ослабла сразу на 21 копейку.

По мнению начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на следующей неделе основные валютные изменения будут происходить в пределах 41,2-41,9 грн/долл. на наличном рынке.

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