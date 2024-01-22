Продать доллар можно в среднем по курсу 37,70 грн, евро - 41 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 22 января, подешевел на 10 копеек - до 38,25 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,70 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 41,80 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 41 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подорожал на 8 копеек - до 38,30 грн/доллар (продать доллар можно за 38,17 грн). Курс евро в обменниках также подорожал на 6 копеек, до 41,85 грн/евро (курс продажи - 41,63 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины на понедельник, 22 января, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 37,53 грн/долл. Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 40,84 грн/евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что на этой неделе ситуация на валютном рынке будет оставаться достаточно прогнозируемой: регулятор будет мягко действовать на межбанке, при необходимости увеличивая или уменьшая объемы валютных интервенций.

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