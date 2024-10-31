Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 45,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 31 октября, снизился на 5 копеек и составляет 41,55 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 45,20 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,95 грн, евро - по курсу 44,20 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и снова составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также неизменен - 45,05 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 31 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,28 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 44,64 грн/евро, то есть гривна ослабилась на 3 копейки.

Банкир Анна Золотько считает, что на этой неделе стоит ожидать повышенного спроса на иностранную валюту. По ее словам, это объясняется периодом выплаты заработных плат, и в наличном сегменте в течение недели стоимость американской валюты будет находиться в коридоре 41,30 - 41,70 гривны за доллар.

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