Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, евро - 44,60 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 31 октября, остался на прежнем уровне и составляет 41,60 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,20 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 45,20 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,60 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня утром снизился на 5 копеек и составляет 41,50 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,45 грн). Курс наличного евро в обменниках вырос на 5 копеек и составляет 45,20 грн/евро (курс продажи - 45,04 грн/евро).

Видео дня

Курс биткоина к доллару

Стоимость биткоина в долларах по состоянию на сегодняшнее утро составляет 72 404,82 долл. В гривне цена этой криптовалюты сегодня составляет 2 981 932,92 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 31 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,28 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 10 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 44,64 грн/евро, то есть гривна ослабилась на 3 копейки.

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине на наличном рынке до конца года приблизится к уровням коридора в 42-43 грн/долл. По его словам, международное укрепление позиций американской валюты в сочетании с девальвацией гривны в Украине будет идти в одном тренде для украинцев, то есть доллар будет постепенно дорожать.

Вас также могут заинтересовать новости: