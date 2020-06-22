В Украине укрепилась гривня: курсы валют

Курс гривни к евро вырос до 29,90 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 23 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,67 грн/долл., то есть гривня третий день подряд укрепилась к доллару, на этот раз на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 29,90 грн/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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На межбанковском валютном рынке Украины к 15:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,67/26,69 грн/долл., к евро – 29,90/29,92 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 22 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,72 грн/долл., то есть гривня второй день подряд укрепилась к доллару, на этот раз на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.Читайте такжеИностранцы сократили вложения в украинские ОВГЗ

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