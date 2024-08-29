Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, евро - 45,68 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 29 августа, снизился на 10 копеек - до 41,50 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,10 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 13 копеек и составляет 46,27 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,68 грн за евро.

Какой сейчас курс в обменниках Киева

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 2 копейки и составляет 41,45 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,38 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 5 копеек и составляет 46,15 грн/евро (курс продажи - 45,97 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 29 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,25 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 45,88 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 22 копейки, по сравнению со вчерашним курсом.

По прогнозу аналитика Алексея Козырева, курс доллара в Украине в банках в последние дни августа будет находиться в пределах от 40,80 до 41,85 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,00 до 41,80 грн/долл. Ценники за евро в банках будут в пределах коридора покупок и продаж от 45,10 до 46,80 грн/евро, а в обменниках финкомпаний - от 45,30 до 46,75 грн/евро.

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