Гривня резко упала на фоне эпопеи с отставкой главы Нацбанка: свежие курсы

Курс гривни к евро снизился до 30,66 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 3 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,18 грн/долл., то есть гривня второй день подряд на фоне новостей об отставке главы НБУ Якова Смолия ослабла к доллару - на этот раз на 41 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 30,66 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 66 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеРешение главы НБУ уйти в отставку не повлияет на курс гривни - министр финансов

На межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов котировки гривни к доллару установились на уровне 27,22/27,25 грн/долл., к евро – 30,69/30,72 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 2 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,77 грн/долл., то есть гривня после двух дней укрепления ослабла к доллару на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram