Курс гривны к евро на среду установлен на уровне 39,47 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 22 ноября, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 36,05 грн/долл., то есть гривна осталась на уровне предыдущего показателя.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на среду, 22 ноября, установлен на уровне 39,47 грн/евро, то есть гривна ослабла на 7 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 36,10/36,12 грн/долл., евро-39,1/39,52 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине

"ПриватБанк" обновил курс валют. Наличный курс доллара к гривне в банках Украины сегодня, 21 ноября, снизился на 8 копеек – до 37,80 грн за доллар в среднем. Курс евро к гривне вырос на 10 копеек и составляет 41,05 грн за евро.

Согласно принятому закону о государственном бюджете Украины на 2024 год, курс доллара в следующем году ожидается на уровне 40,7 грн в среднем.

Также УНИАН сообщал, что Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2024 год. И одобренный проект рядом правок отличается от того, который подавался на рассмотрение изначально. В частности, в конечном и принятом проекте был изменен ожидаемый курс доллара на следующий год.

В проекте бюджета представители правительства закрепляли стоимость доллара на 2024 год в размере 41,4 грн/долл. И во время последнего чтения проекта госбюджета прогноз по курсу несколько улучшили.

В итоге в окончательном проекте госбюджета Рада снизила курс с 41,4 грн/долл до 40,7 грн/долл.

Вас также могут заинтересовать новости: