Курс доллара вырос до 28,20 гривни, а курс евро снизился до 34,15 гривни.

Национальный банк Украины на четверг, 21 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,20 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 34,15 гривни/евро, то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2820,35 (20 января – 2815,44 )

100 EUR – 3414,88 (20 января – 3415,55)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,26/28,28 гривни/доллар, к евро – на уровне 34,20/34,23 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 20 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,15 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий