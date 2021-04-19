Курс гривни к евро ослаб до 33,71 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 20 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,01 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 33,71 грн/евро, то есть гривня ослабла на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 20 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2800,87 (19 апреля - 2797,83);

100 EUR - 3370,99 (19 апреля - 3352,5).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,97/27,99 грн/долл., к евро – на уровне 33,66/33,68 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на понедельник, 19 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,98 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий