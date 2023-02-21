На стабильность курса повлияли, в частности, профессиональные меры НБУ и снижение инфляции.

В течение зимы в Украине были заложены основы для стабильности на валютном рынке, в следующем месяце наличный курс доллара очевидно будет оставаться стабильным и не пересечет границу в 39,5-41 грн/долл. Об этом сообщил директор департамента казначейства COMINBANK Герман Марченко в комментарии УНИАН.

"В течение декабря 2022 – февраля 2023 в Украине были заложены основы для стабильности на валютном рынке. Прежде всего речь идет о нескольких факторах: взвешенные, профессиональные меры НБУ по формированию уровня учетной ставки, сохранению официального курса валют и достижению баланса между спросом и предложением на наличную валюту, а также мощная финансовая поддержка страны: ежемесячно от западных стран Украина получает около 4 млрд долларов помощи", – сказал Марченко.

Также, по его словам, на стабильность курса повлияло существенное снижение инфляции до 1 - 1,3% в месяц, которая соизмерима с инфляцией до полномасштабного вторжения.

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Марченко отметил, что с начала февраля на наличном рынке наблюдалось медленное укрепление гривны относительно американского доллара (в среднем на 0,5%), что стало возможным именно благодаря текущему уровню инфляции.

"Таким образом, уже в первой декаде февраля были сформированы среднесрочные "курсовые пределы", что является достаточно адекватными в условиях войны: колебания наличного доллара в перспективе ближайшего месяца будут находиться в промежутке 39,5-41 грн/долл.", – сказал директор департамента казначейства.

Эксперт прогнозирует, что на формирование курса в марте могут положительно повлиять и другие факторы, такие как валютные поступления за экспорт (главным образом, за продажу хлеба), объемы международной "энергетической" и военной помощи для преодоления последствий вражеских атак и успехи ВСУ.

"Однако именно экономический базис для валютного рынка является ключевым: пока экономическая ситуация под контролем, то нет рисков обесценивания гривны. Таким образом, есть достаточно оснований для оптимистичных прогнозов на март: наличный курс доллара будет оставаться стабильным и не пересечет границу в 39,5-41 грн/долл.", – подчеркнул Марченко.

Ситуация с курсом валют в Украине

Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля 2022 года Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 25% до 36,57 грн/долл.

Сегодня, 21 февраля 2023 года, курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева укрепился на 5 копеек – до 39,95 грн/долл.

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