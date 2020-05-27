Гривня падает третий день подряд: сколько стоит доллар

Сегодня гривня просела к доллару на 10 копеек, а к евро - на 21 копейку.

Национальный банк Украины на четверг, 28 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,00 гривни/доллар, то есть гривня третий день подряд снизилась к доллару - на этот раз на 10 копеек.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 29,72 гривни/евро, то есть гривня снизилась к евро на 21 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,95/26,98 гривни/доллар, к евро – 29,68/29,71 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 27 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,90 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд снизилась к доллару - на этот раз на 3 копейки.

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