Курс гривни к евро составляет 40,90 грн/евро.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 20 мая, остался на уровне предыдущего показателя - 37,60 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также не изменился и составляет 40,90 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,10 грн за долл., евро - 40,25 грн за евро.

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Ситуация на валютном рынке Украины

Как сообщал УНИАН, по данным НБУ, гривна продолжает укрепляться за последний месяц и в ближайшие месяцы валютных колебаний регулятор не ожидает.

В Нацбанке отмечают, что сейчас разница между фиксированным курсом гривны и наличным наименьшая за 2023 год и достигает 50-60 копеек. Так, курс доллара в обменниках в продаже упал до 37,40 грн, это объясняют сезонным фактором, когда средств аграриев стало больше на рынке.

Курс доллара в Украине - прогноз эксперта

Экономист Олег Гетьман прогнозирует, что наличный курс доллара в Украине в ближайшее время вряд ли резко изменится, и стоимость валюты будет постепенно двигаться в сторону официального курса.

"Ситуация комфортная в условиях войны. У нас достаточный объем резервов, мы применяем эффективную кредитно-денежную политику", - говорит Юрий Гелетей, замглавы НБУ.

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