Курс гривны к евро установлен на уровне 45,24 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 9 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,18 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривна, в свою очередь, немного ослабла. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на среду установлен на уровне 45,24 грн/евро, то есть гривна снизилась на 2 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,19/41,21 грн/долл., евро - 45,27/45,27 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня утром вырос на 2 копейки и составляет 41,47 гривны за доллар в среднем, а продать доллар можно за 41,40 гривны. Курс наличного евро в обменниках снизился на 6 копеек и составляет 45,78 гривны за евро. При этом продать европейскую валюту можно за 45,63 гривны за евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" 8 октября остался на уровне предыдущего дня и составляет 41,45 гривны за доллар, а курс евро сегодня снизился на 15 копеек и составляет 45,75 гривны за евро.

Также эксперты традиционно дали советы украинцам, что делать с валютой на этой неделе - продавать или покупать.

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