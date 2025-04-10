Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 45,87 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 10 апреля, подорожал на 10 копеек и составляет 41,45 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 25 копеек до 45,90 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,85 гривни, а евро - по курсу 45,00 гривень за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг не изменился и составляет 41,49 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 10 апреля, также остался неизменным - 45,87 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 10 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,28 грн/долл., то есть гривня ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривня также ослабила позиции: официальный курс евро на среду установлен на уровне 45,55 грн за один евро, то есть гривня снизилась сразу на 52 копейки.

Аналитики инвестгруппы ICU считают, что рост плановых объемов международной финансовой помощи в 2025 году может означать, что НБУ еще долгое время будет удерживать курс гривни к доллару на высоком уровне, продавая на рынке новые поступления внешних кредитов.

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