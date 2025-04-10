Продать доллар можно в среднем по курсу 41,00 грн, евро - 45,10 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 10 апреля, вырос на 15 копеек и в среднем составляет 41,61 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,00 гривня за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал сразу на 35 копеек и составляет 45,95 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,10 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,26 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,15 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 45,95 грн/евро, а курс продажи - 45,62 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 10 апреля, составляет 82 015 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 384 120 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 10 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,28 грн/долл., то есть гривня ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривня также ослабила позиции. Официальный курс евро на среду установлен на уровне 45,55 грн за один евро, то есть гривня снизилась сразу на 52 копейки.

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