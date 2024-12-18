Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек и по евро - от 20 до 30 копеек. 17-18 декабря, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах от 41,20 до 42,20 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,50 до 42,10 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, в банках будет колебаться в пределах коридора покупок и продаж от 43,10 до 44,60 грн/евро, а в обменниках финкомпаний - от 43,30 до 44,50 грн/евро.

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек и по евро - от 20 до 30 копеек. 17-18 декабря, при значительных валютных ралли по паре евро/доллар на внешних рынках и усилении курсовых колебаний на украинском межбанке, наши финансисты могут расширить спред по наличному евро до 25-40 копеек", - отметил эксперт.

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Аналитик уверен, что и по доллару, и по евро оптовые обменные пункты будут готовы "подниматься" по курсу приема на 2-5 копеек и продавать валюту дешевле на 3-5 копеек.

"Котировки доллара на межбанке, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,40 до 41,85 гривень. В этом случае, через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 43,13 до 44,28 гривень", - добавил Козырев.

Курс доллара в Украине 18 декабря

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 18 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,83 грн/долл., то есть гривня ослабла на 9 копеек. Доллар второй день подряд обновил исторический максимум.

А официальный курс евро на среду установлен на уровне 43,91 гривень за один евро, то есть гривня потеряла 10 копеек.

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