Курс гривны к евро установлен на уровне 44,81 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 22 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,28 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро гривна также снизилась в цене. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 44,81 грн/евро, то есть гривна ослабилась на 8 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,30/41,33 грн/долл., евро - 44,85/44,86 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 21 октября остался на прежнем уровне и составляет 41,50 грн за доллар, а курс евро сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 45,40 грн за евро.

Заместитель председателя Нпционального банка Украины Юрий Гелетий рассказал, что заложенный в проекте государственного бюджета на 2025 год курс доллара на уровне 45 гривен является расчетным показателем. По его словам, Нацбанк не публикует курсовых прогнозов и не привязывается к курсовому показателю в бюджете, поэтому дать оценку реалистичности такого курсового прогноза эксперт не может.

Также эксперты дали украинцам советы относительно того, что делать с валютой на этой неделе - продавать или покупать доллар и евро.

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