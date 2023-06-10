Наличный курс на следующей неделе будет стабильным, отметил банкир.

Курс доллара в Украине в течение ближайших дней вряд ли значительно изменится, колебания будут не существенными и в пределах нормы. Такой прогноз сделал Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, передает 24 канал.

По его словам, наличный курс на следующей неделе будет стабильным с незначительными текущими колебаниями: стоимость доллара будет колебаться в диапазоне от 37 до 38 гривень, а евро - от 40 до 41 гривни.

Эксперт назвал факторы, которые будут влиять на ситуацию на валютном рынке. Среди них - меры НБУ по сохранению баланса, а также ситуация на фронте.

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"Таким фактором является сохранение баланса между спросом и предложением на валюту и продолжение политики популяризации гривни в НБУ как наиболее надежной валюты для сохранения и приумножения имеющихся доходов граждан", - отметил эксперт.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 9 июня

Напомним, в банковских обменниках Киева наличный курс гривни к доллару 9 июня ослаб на 5 копеек - до 37,30 грн/долл. Относительно евро курс гривни сегодня подешевел на 15 копеек. Всего он составил 40,40 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" вырос на 2 копейки - до 37,22 грн за доллар. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,65 грн.