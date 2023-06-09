Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,90 грн за долл.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 9 июня, ослаб на 5 копеек - до 37,30 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни сегодня подешевел на 15 копеек. Всего он составляет 40,40 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 36,90 грн за долл., евро - 39,78 грн за евро.

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Что происходит сейчас с курсом в Украине

Как сообщал УНИАН, по прогнозам экспертов, ситуация на валютном рынке на следующей неделе не изменится, курс доллара будет колебаться в диапазоне от 37 до 38 гривен, а евро - от 40 до 41 гривни.

Вчера, 8 июня, в банковских обменниках Киева курс укрепился на 5 копеек - до 37,25 грн/долл.

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