"ПриватБанк" снизил цену на валюту / фото ua.depositphotos.com

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 16 августа, снизился на 5 копеек – до 41,35 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 45,40 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,75 грн, евро по курсу 44,40 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня составляет 41,32 грн. Курс евро при оплате картой сегодня 45,45 грн.

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Курс валют в Украине последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины 16 августа снизился на 10 копеек до 41,45 грн за доллар в среднем. Продать доллар можно в среднем по курсу 41,00 грн, евро 45,00 грн.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал УНИАН, что на валютном рынке не грозят хаотичный неконтролируемый рост валютных курсов, поскольку регулятор будет готов держать в балансе спрос и предложение. Поэтому по всем признакам ни доллару, ни евро не грозит такое понятие, как "дефицит".

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