Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,32 грн, евро – 45,45 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 16 августа, снизился на 5 копеек – до 41,35 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел на 10 копеек и составляет 45,40 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,75 грн, евро – по курсу 44,40 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня составляет 41,32 грн. Курс евро при оплате картой сегодня – 45,45 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины 16 августа снизился на 10 копеек – до 41,45 грн за доллар в среднем. Продать доллар можно в среднем по курсу 41,00 грн, евро – 45,00 грн.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал УНИАН, что на валютном рынке не грозят хаотичный неконтролируемый рост валютных курсов, поскольку регулятор будет готов держать в балансе спрос и предложение. Поэтому по всем признакам ни доллару, ни евро не грозит такое понятие, как "дефицит".

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