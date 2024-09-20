Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,67 грн, евро - 46,73 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 20 сентября, снизился на 5 копеек и составляет 41,65 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня, в свою очередь, вырос на 5 копеек и составляет 46,55 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 грн, евро - по курсу 45,60 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня неизменен и составляет 41,67 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 22 копейки - до 46,73 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня снизился на 5 копеек и составляет 41,73 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,65 грн). Курс наличного евро в обменниках вырос на 2 копейки и составляет 46,62 грн/евро (курс продажи - 46,45 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на пятницу, 20 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,44 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на пятницу установлен на уровне 46,24 грн/евро, то есть гривна снизилась на 13 копеек. Этот показатель стал новым историческим максимумом евро.

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