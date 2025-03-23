В последнее время несколько увеличился спрос на валюту как на наличном валютном рынке, так и на межбанке, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине в воскресенье, 23 марта, в большинстве обменников финкомпаний и открытых отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,10 до 41,45 грн/долл. и продажа - от 41,50 до 41,80 грн/долл., спрогнозировал аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, будет находиться в пределах коридора: прием - от 44,70 до 45,20 грн/евро и продажа - от 45,25 до 45,70 грн/евро.

Подводя итоги недели, эксперт отметил, что на снижении оптимизма по приближению мира несколько увеличился спрос на валюту как на наличном валютном рынке, так и на межбанке, хотя и не критично.

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"В настоящее время международные, а также украинские фондовые и валютные игроки ожидают результатов встречи рабочих переговорных групп Украины и США, которая должна состояться в Саудовской Аравии в начале следующей недели. Но положительного прорыва от этих встреч мир пока тоже не ожидает", - добавил Козырев.

К позитивным новостям для гривни аналитик отнес ряд месседжей европейских партнеров об увеличении финансовой, военной и социальной поддержки Украине на фоне ее снижения со стороны США:

"Речь идет не только о получении плановых 3,5 млрд евро от Евросоюза, но и о серьезных суммах вливаний в оборонный комплекс Украины, что фактически приведет к заходу дополнительных средств Евросоюза в нашу страну уже в ближайшее время и в ближайшие 4-5 лет".

Курс доллара в Украине - прогноз на неделю

Напомним, начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН спрогнозировал, что с 24 по 30 марта коридоры валютных изменений будут: 41,4-42 грн/долл. и 44,5-45,5 грн/евро (на межбанке) и 41,4-42 грн/долл. и 44,5-45,5 грн/евро (на наличном рынке).

По его словам. сейчас существует три глобальных фактора, не дающих курсу доллара "разгуляться", благодаря которым ситуация на валютном рынке уже несколько недель остается вменяемой и прогнозируемой.

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