'ПриватБанк' обновил курс валют: сколько стоят доллар и евро в пятницу

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,67 грн, а евро - 45,45 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 21 марта, подешевел на 3 копейки и составляет 41,69 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня также снизился на 20 копеек и составляет 45,45 гривны за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,09 гривны, а евро - по курсу 44,45 гривны за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу составляет 41,67 гривны. Курс евро при оплате картой сегодня, 21 марта, подешевел до 45,45 гривны.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 21 марта курс доллара к гривне на уровне 41,54 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро установлен на уровне 45,00 гривен за один евро, то есть гривна укрепилась на 32 копейки.

Наличный курс доллара в банках 21 марта снизился на 3 копейки и в среднем составляет 41,85 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 гривны за доллар.

Председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов отметил, что во втором квартале ситуация на украинском валютном рынке будет оставаться относительно стабильной. По его словам, монетарные меры НБУ, влияющие на "прочность" гривны, снизят спрос на валюту, а затем Нацбанк может сократить объем валютных интервенций для поддержания баланса между спросом и предложением.

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