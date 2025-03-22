За период с 17 по 21 марта доллар при продаже на межбанке вырос на 16 копеек, напомнил аналитик.

Курс доллара в Украине в субботу, 22 марта, в большинстве обменников финкомпаний и открытых отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием - от 41,10 до 41,45 грн/долл. и продажа - от 41,50 до 41,80 грн/долл., спрогнозировал аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, будет находиться в пределах коридора: прием - от 44,70 до 45,20 грн/евро и продажа - от 45,25 до 45,70 грн/евро.

По его словам, прошедшая неделя на валютном рынке прошла в рабочей текучке с периодическими выходами на межбанк Нацбанка с продажей доллара для закрытия дефицита валютного предложения на торгах.

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"В результате за период с 17 по 21 марта доллар при продаже на межбанке вырос на 16 копеек - со стартовых уровней понедельника, 17 марта, 41,38/41,44 до 41,565/41,60 гривень к завершению сессии 21-го числа. А котировки продажи евровалюты за этот период просели на 4 копейки - со стартовых уровней понедельника 45,0048/45,0660 до 45,0065/45,0278 гривень к завершению пятничных торгов", - проанализировал эксперт.

Козырев уверен, что из-за продолжения периода "подвешенности" геополитической и экономической ситуации в мире и в Украине, владельцы обменников на выходных не будут сужать спред между покупкой и продажей ни по доллару, ни по евро:

"Но при этом и сыграть "на повышение" у них тоже не получится - граждане не готовы сейчас переплачивать за валюту на подобных попытках раскачать рынок".

Курс доллара в Украине 24 марта

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 24 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,53 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку.

Официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 44,98 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 2 копейки.

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