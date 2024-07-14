По мнению аналитика, владельцы обменников продолжат работать в формате "с оборота".

Курс доллара в Украине в большинстве обменников финкомпаний и отделений банков в воскресенье, 14 июля, будет находиться в пределах коридора: прием от 40,60 до 40,95 грн/долл. и продажа от 41,00 до 41,35 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

А курс евровалюты финансисты выставят в пределах: прием от 43,90 до 44,45 грн/евро и продажа от 44,70 до 45,15 грн/евро, уверен эксперт.

"Если новостей с переговоров по долгу за выходные не будет, то большинство обменников проработают выходные со спредом в пределах 20-25 копеек по доллару и 20-30 копеек по евро. Если же появятся хоть какие-то дополнительные новые официальные заявления или даже относительно "проверенные" слухи - спред по доллару финансисты на всякий случай расширят до 20-30 копеек, а по евро - до 20-40 копеек", - отметил Козырев. Видео дня

Курс доллара в Украине на 15 июля

Напомним, как писал УНИАН, Национальный банк Украины установил на 15 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,04 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 16 копеек.

А официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 44,69 грн/евро, то есть гривня снизилась на 31 копейку.

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