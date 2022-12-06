Сейчас украинцы предпочитают держать достаточный запас наличной гривни, отметил экономист.

Наличный курс доллара в Украине может снизиться в случае блэкаута в начале декабря до 39,5-40 грн/долл. Однако, если он не будет длительным, то курс останется в пределах 40-41 грн/долл.

Такой прогноз сделал директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко, отметив, что на данный момент в связи с ракетными ударами России по объектам энергоструктуры, ажиотажа на наличный доллар нет – украинцы предпочитают держать достаточный запас наличной гривни, передает "Обозреватель".

"Очевидно, в условиях длительного блекаута потребуются гривневые наличные. Повышенный спрос на гривню может привести к укреплению гривни на время блэкаута... Существует вероятность снижения курса доллара до 39,5-40 грн. Но после энергетической стабилизации курс наиболее ожидаемо вернется в пределы 40-41 грн/долл", – прогнозирует эксперт.

Курс доллара в Украине: сколько стоил доллар 5 декабря

Ранее сообщалось, что в банковских обменниках Киева 5 декабря курс гривни к доллару оставался на уровне предыдущего дня – 40,30 грн/долл. Относительно евро курс гривни ослаб на 25 копеек – до 41,95 грн/евро.

И курс наличного доллара в "ПриватБанке" оставался на уровне предыдущего дня – 39,90 грн за доллар. А курс евро к гривне подорожал на 20 копеек – до 41,30 грн/евро.

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