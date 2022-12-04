Больше всего на курс американской валюты повлияет международная финансовая помощь, считают экономисты.

Эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара в Украине в декабре 2022 года. По их прогнозам, доллар не будет дороже 38-39 гривень.

По мнению эксперта CASE Украина Евгения Дубогрыза, больше всего на курс американской валюты повлияет международная финансовая помощь, передает "Телеграф".

"Например, планы макрофина от ЕС, а также будет ли прогресс по программе с МВФ. Если будут положительные новости о помощи на следующий год, если она превысит те 40 миллиардов долларов, которые сейчас уже запланированы, то это окажет положительное влияние на курс", – уверен он.

Эксперт считает, что особых изменений на валютном рынке в декабре ждать не стоит.

По прогнозу представителя инвестиционной группы "Универ" Тараса Козака, до конца декабря текущего года доллар не перевалит за 38-39 гривень.

Курс доллара и евро в Украине: прогноз на выходные

Напомним, по прогнозам экспертов, курс доллара в большинстве обменников в ближайшие дни будет находиться в пределах коридора: прием 39,40 – 40,10 гривень, продажа от 40,15 до 40,40 гривень.

По евро основная часть обменников в субботу и воскресенье выставят котировки в пределах: прием 40,70- 41,50 гривни и продажа 41,75 – 42,00 гривни.