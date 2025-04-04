Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, а евро - 46,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 4 апреля, подешевел на 9 копеек и составляет 41,41 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 1,10 гривни до 46,10 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,81 гривни, а евро - по курсу 45,10 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу подешевел на 18 копеек до 41,49 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 4 апреля, подорожал до 46,08 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 4 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,34 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Относительно европейской валюты гривна также ослабила позиции. Официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 45,85 гривни за один евро, то есть гривна потеряла 1,22 грн.

Курс доллара в банках Украины 4 апреля снизился на 13 копеек и в среднем составляет 41,55 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41 гривня за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 80 копеек и составляет 46,10 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,20 гривни за евро.

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