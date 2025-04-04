Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 4 апреля, снизился на 13 копеек и в среднем составляет 41,55 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,00 гривни за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 80 копеек и составляет 46,10 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 45,20 гривни за евро.
Курс валют в обменниках на сегодня
В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,15 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,03 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 45,71 грн/евро, а курс продажи - 45,40 грн/евро.
Курс биткоина к доллару
Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 4 апреля, составляет 84 034 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 464 962 грн.
Курс валют в Украине - последние новости
НБУ установил на 4 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,34 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
Относительно европейской валюты гривна также ослабила позиции. Официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 45,85 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 1,22 грн.