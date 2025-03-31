Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,67 грн, евро - 45,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 31 марта, остался на уровне предыдущего показателя - 41,65 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также не изменился и составляет 45,10 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 гривни, а евро - по курсу 44,10 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник остался на уровне предыдущего показателя - 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 31 марта, вырос на 20 копеек до 45,25 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 31 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 41,48 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем. Относительно европейской валюты гривна осталась на предыдущем уровне. Официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 44,75 гривни за один евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 2 копейки и в среднем составляет 41,78 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 41,18 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня вырос на 7 копеек и составляет 45,17 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 44,60 гривни за евро.

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