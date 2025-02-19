Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,84 грн, евро - 43,86 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 19 февраля, вырос на 6 копеек и составляет 41,85 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек и составляет 43,85 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,25 грн, евро - по курсу 42,85 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду не изменился и составляет 41,84 грн. Курс евро при оплате картой сегодня, 19 февраля, также остался неизменным - 43,86 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 19 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,57 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку.

Относительно европейской валюты гривна, в свою очередь, усилила позиции. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс евро на среду установлен на уровне 43,47 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 5 копеек.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня утром подорожал до 41,75 грн/долл., а продать доллар можно по этому же курсу - 41,75 грн. Курс наличного евро в обменниках составляет 43,90 грн/евро, а курс продажи - 43,70 грн/евро.

При этом аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,30 до 42,20 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,40 до 42,10 грн/долл.

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