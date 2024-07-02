Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,82 грн, евро - 44,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 2 июля, вырос на 5 копеек - до 40,90 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 10 копеек и составляет 44,10 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,30 грн, евро - по курсу 43,10 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не менялся и составляет 40,82 грн. Курс евро при оплате картой сегодня остался на уровне 44,05 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 3 копейки и составляет 40,85 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,75 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 3 копейки - до 44,08 грн/евро (курс продажи - 43,90 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на вторник, 2 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,64 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 19 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на вторник установлен на уровне 43,69 грн/евро, то есть гривна ослабилась на 42 копейки, по сравнению со вчерашним курсом.

Экономические эксперты считают, что в первую неделю июля на валютном рынке будет спокойно, а возможный рост курса доллара будет незначительным и кратковременным.

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