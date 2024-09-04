Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,49 грн, евро - 46,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 4 сентября, вырос на 5 копеек и составляет 41,45 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня неизменен и составляет 45,90 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,85 грн, евро - по курсу 44,90 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня вырос на 17 копеек и составляет 41,49 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также вырос на 21 копейку и составляет 46,08 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 9 копеек и составляет 41,47 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,40 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 5 копеек и составляет 45,90 грн/евро (курс продажи - 45,75 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на среду, 4 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,26 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на завтра установлен на уровне 45,54 грн/евро, то есть гривна ослабилась на 8 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

При этом аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах от 40,60 до 41,70 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 40,65 до 41,60 грн/долл.

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